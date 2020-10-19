Дональда Трампа обвинили в таянии льдов Арктики?

Добыча нефти в Арктике приводит к таянию льдов. Активное освоение месторождений началось при Дональде Трампе. Об этом пишет the Guardian. Журналисты намекают: Трамп виноват в таянии Арктики.
Американские нефтяники планируют построить охлаждающие устройства. Они будут снижать температуру в районах добычи нефти.
«Ископаемое топливо, которое производят нефтяники, ведет к глобальному потеплению», — пишет the Guardian: «И Арктика тает. Буровая инфраструктура может оказаться под угрозой из-за таяния ледников и нестабильной вечной мерзлоты».
Активная разработка нефтяных месторождений в Арктике началась при Трампе. Аляска превратилась в очаг добычи арктической нефти. Компании начали большие проекты. Белый дом недавно завершил разработку плана по открытию части арктического национального заповедника дикой природы для нефтяников.
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