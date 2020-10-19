Дональда Трампа обвинили в таянии льдов Арктики?

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Добыча нефти в Арктике приводит к таянию льдов. Активное освоение месторождений началось при Дональде Трампе. Об этом пишет the Guardian. Журналисты намекают: Трамп виноват в таянии Арктики.



Американские нефтяники планируют построить охлаждающие устройства. Они будут снижать температуру в районах добычи нефти.

«Ископаемое топливо, которое производят нефтяники, ведет к глобальному потеплению», — пишет the Guardian: «И Арктика тает. Буровая инфраструктура может оказаться под угрозой из-за таяния ледников и нестабильной вечной мерзлоты».

Активная разработка нефтяных месторождений в Арктике началась при Трампе. Аляска превратилась в очаг добычи арктической нефти. Компании начали большие проекты. Белый дом недавно завершил разработку плана по открытию части арктического национального заповедника дикой природы для нефтяников.