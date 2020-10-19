В Казахстане кинотеатры откроются после 7-месячного простоя
19 октября 2020, 17:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Власти Казахстана после семи месяцев простоя разрешили открыть кинотеатры. Соответствующие решения приняла межведомственная комиссия по коронавирусу.
В документе оговаривается, что кинотеатры с 26 октября смогут открыться только в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости. Заполняемость их не должна будет превышать 30%, зрители обязаны будут соблюдать дистанцию и масочный режим.
Торгово-развлекательным центрам, торговым домам и крытым рынкам с 24 октября разрешат работать не только в будни, но и в выходные, и тоже только в «зеленых» зонах.
Глава Минздрава Казахстана заявил, что новый локдаун могут объявить зимой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.