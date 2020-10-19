В Казахстане кинотеатры откроются после 7-месячного простоя

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19 октября 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Власти Казахстана после семи месяцев простоя разрешили открыть кинотеатры. Соответствующие решения приняла межведомственная комиссия по коронавирусу.

В документе оговаривается, что кинотеатры с 26 октября смогут открыться только в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости. Заполняемость их не должна будет превышать 30%, зрители обязаны будут соблюдать дистанцию и масочный режим.

Торгово-развлекательным центрам, торговым домам и крытым рынкам с 24 октября разрешат работать не только в будни, но и в выходные, и тоже только в «зеленых» зонах.

Глава Минздрава Казахстана заявил, что новый локдаун могут объявить зимой.