В США началось голосование на выборах президента

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19 октября 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В нескольких регионах Соединенных Штатов началось очное голосование на выборах президента. В стране децентрализованная избирательная система. Поэтому там различаются даты проведения голосования.

В Соединенных Штатах начались выборы президента. Избирательные участки открылись в шести регионах: Флорида, Аляска, Арканзас, Колорадо, Айдахо и Северная Дакота.

«Избирательная система США полностью децентрализована, именно поэтому существует такая разница в датах и правилах между штатами», — поясняют эксперты происходящие политические процессы в США.

На нынешних выборах конкурируют между собой Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден от демократов.

Пандемия внесла свои коррективы в политическую повестку. Эксперты припоминают смертность от коронавируса. Они уверены, что многие избиратели отдадут свои голоса, а потом умрут от коронавируса. Это считается несправедливым.

Что в реальности будет, покажет время. А пока политологи внимательно следят за голосованием. Завтра избирательные участки откроются на Гавайях, в Луизиане, Юте и Висконсине. Послезавтра голосование пройдет в Вирджинии.