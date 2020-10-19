В США началось голосование на выборах президента

В нескольких регионах Соединенных Штатов началось очное голосование на выборах президента. В стране децентрализованная избирательная система. Поэтому там различаются даты проведения голосования.
В Соединенных Штатах начались выборы президента. Избирательные участки открылись в шести регионах: Флорида, Аляска, Арканзас, Колорадо, Айдахо и Северная Дакота.
«Избирательная система США полностью децентрализована, именно поэтому существует такая разница в датах и правилах между штатами», — поясняют эксперты происходящие политические процессы в США.
На нынешних выборах конкурируют между собой Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден от демократов.
Пандемия внесла свои коррективы в политическую повестку. Эксперты припоминают смертность от коронавируса. Они уверены, что многие избиратели отдадут свои голоса, а потом умрут от коронавируса. Это считается несправедливым.
Что в реальности будет, покажет время. А пока политологи внимательно следят за голосованием. Завтра избирательные участки откроются на Гавайях, в Луизиане, Юте и Висконсине. Послезавтра голосование пройдет в Вирджинии.