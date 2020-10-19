Артефакт с яхты Гитлера выставят на аукционе

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19 октября 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Гитлер на скриншоте фильма ZDF

Бар с яхты Гитлера будет выставлен на аукционе в Соединенных Штатах. Торги пройдут в Мэриленде.

Этот лот уже вызвал споры. На торги выставлен гигантский алюминиевый бар, выполненный в виде глобуса. Организаторы называют его баром «с яхты Гитлера».

«То, что когда-то было центральным элементом решетки Aviso, семь десятилетий было спрятано в сарае в американском штате», — заявляют мэрилендские аукционисты: «в этом месяце лот будет выставлено на аукцион с оценочной стоимостью до 250 000 долларов».

Этим баром была оборудована лодка Гитлера. После войны она оказалась в Нью-Йорке. Ее пытались продать, но не нашлось покупателя. Поэтому яхта была продана на металлолом.

Скандал спровоцировало принадлежность к одиознейшему историческому персонажу. Крупнейшие аукционные дома мира, а также онлайн-сайты, уже давно ограничили или запретили продажу товаров, связанных с именем Гитлера.