Лондонским полицейским запретили публиковать видео из-за нарушений

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19 октября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Thabo Jaiyesimi

Скотленд-Ярд запретил регулярные публикации видео, снятые регистраторами полицейских. Информация о запрете просочилась в газеты. Это вызвало скандал.

На офис лондонской полиции обрушился второй шквал критики. Сначала в социальные сети просочились видео, снятые полицейскими регистраторами. Они стали скандальными, когда пользователи разглядели на них различные нарушения. Полицейских обвинили в необоснованном применении силы и расовой дискриминации. Вторым скандалом стала реакция Скотленд-Ярда.

«Инциденты, зафиксированные камерами, надетыми на офицеров, зафиксировали примеры плохой коммуникации, отсутствия толерантности», — говорится во внутреннем документе за подписью главы лондонской полиции: «В некоторых случая можно было бы избежать применения силы должностными лицами к представителям общественности».

Шеф полиции Лондона запретил предавать огласке видео, снятые на регистраторы полицейских. Внутренний документ с запретом тут же попал в руки британским журналистам. Он был опубликован. Теперь это новый скандал. Реакции полицейского руководства на рассекречивание истории пока не последовало.