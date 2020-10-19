В работе Facebook и Instagram произошли сбои

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19 октября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Downdetector

Facebook, pixabay.com

В работе популярных соцсетей Facebook и Instagram были зафиксированы сбои. Пользователи вышеуказанных платформ из некоторых стран мира начали жаловаться на неполадки с 15.17 по московскому времени.

На сбои в работе Facebook жалуются в основном жители Соединенных Штатов Америки, а неполадки с Instagram наблюдаются европейских странах и России.

Большинство пользователей Facebook (41%) сообщают о полном отключении соцсети, 34% указывают на проблемы с авторизацией, а 24% сообщают о сложностях с загрузкой новостной ленты.

Пользователи Instagram в основном сообщают о проблемах с новостной лентой (60%), 23% заявляют о сбоях в процессе авторизации, а 16% – жалуются на работу сайта в целом.