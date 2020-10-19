«Джокер ДНР» выложил видео подрыва «ветеранами АТО» военных Украины в тылу ВСУ

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19 октября 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Блогер, публикующийся в интернете под псевдонимом «Джокер ДНР», разместил видео, на которой запечатлен подрыв киевских военных в тылу Вооруженных сил Украины. Ролик появился некоторое время назад в Telegram.

Согласно утверждению блогера, подрыв устроили партизаны из числа ветеранов АТО («Антитеррористическая операция», бывшее название военной операции Киева в Донбассе), которые недовольны действующим президентом Владимиром Зеленским. Когда и в каком районе были сделаны выложенные «Джокером ДНР» кадры, не уточняется.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление украинского политического деятеля Романа Бессмертного, касающееся «возвращения» Крыма.