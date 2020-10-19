«Джокер ДНР» выложил видео подрыва «ветеранами АТО» военных Украины в тылу ВСУ

Согласно утверждению блогера, подрыв устроили партизаны из числа ветеранов АТО («Антитеррористическая операция», бывшее название военной операции Киева в Донбассе), которые недовольны действующим президентом Владимиром Зеленским. Когда и в каком районе были сделаны выложенные «Джокером ДНР» кадры, не уточняется.
Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление украинского политического деятеля Романа Бессмертного, касающееся «возвращения» Крыма.
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