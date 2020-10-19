В России за сутки коронавирусом заразились под 16 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки вплотную приблизилось к отметке в 16 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
За сутки коронавирусом в России заразились 15 982 человека. Как и другие государства мира, наша страна переживает вторую волну. А это число стало рекордом всей пандемии.
По последним данным в мире заразились уже 40 366 534 человека. Умерли 1 119 455, вылечились 30 155 701 человек.
Россия занимает четвертое место в общей коронавирусной статистике по количеству заразившихся за всю историю эпидемии. Лидируют Соединенные Штаты, Индия, Бразилия.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
40,366,534
|
+324,843
|
1,119,455
|
30,155,701
|
1
|
США
|
8,388,013
|
+44,941
|
224,732
|
5,457,912
|
2
|
Индия
|
7,552,262
|
+55,511
|
114,670
|
6,663,608
|
3
|
Бразилия
|
5,235,344
|
+10,982
|
153,905
|
4,650,030
|
4
|
Россия
|
1,415,316
|
+15,982
|
24,366
|
1,075,904
|
5
|
Аргентина
|
989,680
|
+10,561
|
26,267
|
803,965