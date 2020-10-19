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В России за сутки коронавирусом заразились под 16 тысяч человек

, 16:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В России за сутки коронавирусом заразились под 16 тысяч человек
антикоронавирусная статистика на фото из архива автора

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки вплотную приблизилось к отметке в 16 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За сутки коронавирусом в России заразились 15 982 человека. Как и другие государства мира, наша страна переживает вторую волну. А это число стало рекордом всей пандемии.

По последним данным в мире заразились уже 40 366 534 человека. Умерли 1 119 455, вылечились 30 155 701 человек.

Россия занимает четвертое место в общей коронавирусной статистике по количеству заразившихся за всю историю эпидемии. Лидируют Соединенные Штаты, Индия, Бразилия.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

40,366,534

+324,843

1,119,455

30,155,701

1

США

8,388,013

+44,941

224,732

5,457,912

2

Индия

7,552,262

+55,511

114,670

6,663,608

3

Бразилия

5,235,344

+10,982

153,905

4,650,030

4

Россия

1,415,316

+15,982

24,366

1,075,904

5

Аргентина

989,680

+10,561

26,267

803,965

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