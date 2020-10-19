В России за сутки коронавирусом заразились под 16 тысяч человек

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19 октября 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная статистика на фото из архива автора

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки вплотную приблизилось к отметке в 16 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За сутки коронавирусом в России заразились 15 982 человека. Как и другие государства мира, наша страна переживает вторую волну. А это число стало рекордом всей пандемии.

По последним данным в мире заразились уже 40 366 534 человека. Умерли 1 119 455, вылечились 30 155 701 человек.

Россия занимает четвертое место в общей коронавирусной статистике по количеству заразившихся за всю историю эпидемии. Лидируют Соединенные Штаты, Индия, Бразилия.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 40,366,534 +324,843 1,119,455 30,155,701 1 США 8,388,013 +44,941 224,732 5,457,912 2 Индия 7,552,262 +55,511 114,670 6,663,608 3 Бразилия 5,235,344 +10,982 153,905 4,650,030 4 Россия 1,415,316 +15,982 24,366 1,075,904 5 Аргентина 989,680 +10,561 26,267 803,965