Дефицит бюджета США побил рекорд с момента окончания Второй Мировой войны

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19 октября 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство финансов США сообщило о дефиците бюджета в 3,1 триллиона долларов. Это рекордная цифра. Предыдущий антирекорд был 11 лет назад в 1,4 триллиона долларов.



Проблема нехватки средств в американском бюджете является следствием пандемии, когда американское правительство было вынуждено принимать широкие экономические меры поддержки бизнеса и граждан. Из-за введённого весной карантина и остановки промышленного производства, количество безработных увеличилось в несколько раз. Это повлекло за собой снижение собираемости налогов.



Бюджетный дефицит составляет более 15% ВВП страны. Это самый большой показатель с момента окончания Второй Мировой войны. Отрицательная экономическая картина складывается на фоне стремительного увеличения государственного долга. Если на момент избрания Дональда Трампа главой государства он составлял 14 триллионов долларов, то в этом году долг возрос ещё на 7 триллионов. И это не предел. Американское правительство планирует оказать помощь во время продолжающейся пандемии в размере 2 триллиона долларов.



