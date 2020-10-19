В Индии выявлено более 55,7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

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19 октября 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Согласно данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, количество выявленных случаев коронавируса в стране выросло за сутки более чем на 55,7 тысячи. Сообщается, что общее число заболевших превысило 7,55 миллиона человек.

По числу зараженных коронавирусом Индия находится на втором месте в мире после США, где коронавирус выявлен у более чем 8,1 миллиона человек.

Как отмечает минздрав Индии, по итогам проведенных за сутки более 859 тысяч тестов выявлено более 66 тысяч человек, излечившихся от болезни. Общее число выздоровевших от коронавируса в настоящее время превысило 6,66 миллиона человек.

В связи с пандемией COVID-19 вводятся новые ограничения в Европе, где число летальных исходов от последствий COVID-19 превысило 250 тысяч. По сообщению агентства AFP, в Бельгии в ночь на 19 октября установили общенациональный комендантский час, а в Швейцарии сделали обязательным ношение масок в закрытых помещениях, являющихся общественными местами.

Как ранее заявлял премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, комендантский час действует с 00.00 до 05.00 (01.00 до 06.00 мск). Помимо этого, закрыты для посещения все бары и рестораны - им разрешено только продавать продукцию на вынос или производить ее доставку.

«Мы не чувствуем, что наши интересы приняли во внимание, это ранит мое сердце», - отреагировал на эти ограничения менеджер одного из ресторанов в Брюсселе Анжело Бусси.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также объявил о введении комендантского часа в некоторых городах, включая Париж. С 21.00 до 06.00 (с 22.00 до 07.00 мск) действует запрет на выход на улицу. Ограничения вступили в силу 17 октября и продлятся четыре недели. Режим комендантского часа действует в Лилле, Гренобле, Лионе, Марселе, Руане, Сент-Этьене, Монпелье и Тулузе.

В Москве с 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.