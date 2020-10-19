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В сеть попало видео, как в Германии охраняют Алексея Навального

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

В сеть попало видео, как в Германии охраняют Алексея Навального
Алексей Навальный, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

В сеть попало видео, как охраняют в Германии блогера Алексея Навального. Американский телеканал CBS в эфире программы 60 Minutes показал, как гуляющего около Бранденбургских ворот в Берлине с женой Юлией Навального сопровождает отряд полицейских и трое мужчин в гражданской одежде, в джинсах и кожаных куртках.

Корреспондент CBS Лесли Стол встречалась с Навальным в Берлине и поделилась, что российского блогера сопровождает полиция везде, куда бы он не направился. Журналистка рассказала, что власти Германии охраняют Навального, так как считают, что его жизнь в опасности, германские власти опасаются нового отравления блогера.

Навального привезли в Берлин на лечение из Омска. Немецкие власти после обследования Навального в клинике "Шарите", заявили, что пациент был отравлен. 

ИЧ

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