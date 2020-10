В сеть попало видео, как в Германии охраняют Алексея Навального

В сеть попало видео, как охраняют в Германии блогера Алексея Навального. Американский телеканал CBS в эфире программы 60 Minutes показал, как гуляющего около Бранденбургских ворот в Берлине с женой Юлией Навального сопровождает отряд полицейских и трое мужчин в гражданской одежде, в джинсах и кожаных куртках.

Корреспондент CBS Лесли Стол встречалась с Навальным в Берлине и поделилась, что российского блогера сопровождает полиция везде, куда бы он не направился. Журналистка рассказала, что власти Германии охраняют Навального, так как считают, что его жизнь в опасности, германские власти опасаются нового отравления блогера.

Навального привезли в Берлин на лечение из Омска. Немецкие власти после обследования Навального в клинике "Шарите", заявили, что пациент был отравлен.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link pic.twitter.com/yGPPzm413A