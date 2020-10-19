Турция поможет Украине вступить в НАТО в обмен на выдачу оппозиционеров

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19 октября 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию между оборонными ведомствами стран было подписано соглашение о производстве для турецкого государства боевых кораблей, беспилотников, турбинных двигателей для самолётов.



Сотрудничество двух сторон в военной сфере закреплено несколькими документами. Украина считает, что реализация совместных проектов с Турцией является перспективным, так как последняя имеет серьёзные достижения в военно-промышленном направлении.



Вместе с этим между государствами было подписано рамочное соглашение, регулирующее обмен разведывательными данными. Турецкий лидер Эрдоган пообещал Зеленскому помощь со вступлением в Североатлантический альянс. Однако для этого украинская сторона должна выдать Анкаре турецких оппозиционеров. Они проживают на Украине и являются виновными в попытке свержения турецкой власти четыре года назад.



Турция не признаёт присоединение Крыма к России, и считает регион украинской территорией. Такая позиция вызывает раздражение и недопонимание у российского руководства.



