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На Украине активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производят в Харькове

, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производят в Харькове
колбаса, фото: pixabay.com

На Украине активисты потребовали декоммунизировать колбасу "Советская" ("Радянська"), которую производят на мясокомбинате в Харькове. Сначала по поводу декоммунизации колбасы с таким названием выступили в Харькове.

На их обращение ответил украинский институт национальной памяти. Копия ответа на обращение харьковских активистов, опубликована в Telegram-канале "Декомунізація. Україна".

Авторов обращения возмутило именно название колбасы - "Советская". Эксперты института порекомендовали предприятию переименовать свою продукцию и отметили, что не имеют юридических полномочий на то, чтобы вынудить мясокомбинат изменить название колбасы, - передает РИА Новости.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей,  деятельность которых подпадает под действие этого закона. Документ вызвал большой общественный резонанс. 

ИЧ

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