Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин призвал Зеленского ответить на слова генерала ВСУ о наступлении в Донбассе

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18 октября 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

здание Верховной рады, фото: 9111.ru

Депутат Рады Ренат Кузьмин призвал Владимира Зеленского оценить заявление генерала ВСУ Сергея Кривоноса о готовности армии наступать в Донбассе для отвоевывания "оккупированных территорий".

По словам депутата от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь", подобные действия, совершаемые, чтобы продемонстрировать "преданность", принесут стране новые жертвы в лице украинцев.

"Зеленский обязан отреагировать, прекратить разъезжать по всему миру с пустыми визитами и сосредоточится на критической ситуации в государстве", - написал Кузьмин в соцсети.

Украинские военнослужащие ждут команды к началу наступления в Донбассе. Об этом ранее заявил Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.