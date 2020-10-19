Маразмы недели: «архивы оккупации РФ», влажные мечты украинских патриотов и ЗЕ-каннабис с ядерным чемоданчиком

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19 октября 2020, 05:18 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: cоцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Этот антирейтинг практически полностью посвящён Украине, что никого не должно удивлять: соседнее государство преуспевает в части прогрессирующего маразма, по причине чего уверенно побеждает конкурентов из других стран. Так, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил, что в украинских архивах будут созданы фонды периода временной оккупации Российской Федерацией по аналогии фондов времён немецкой оккупации: «Для нас сейчас больная тема - потеря фондов в Донецке, Луганске и в Крыму, потому что фактически государство в 2014 году не обеспечило эвакуацию этих государственных архивов. Поэтому, как только установится контроль украинской власти над этими территориями, мы будем оценивать состояние дел в архивах, изучать, что осталось, а что вывезено. Меня когда-то спрашивали: что мы будем делать с документами, которые сейчас хранятся в архивах так называемых ДНР, ЛНР и Крыма? Думаю, что по аналогии будем создавать архивные фонды. У нас сейчас есть фонды периода немецкой оккупации, где содержатся документы, созданные местным оккупационным режимом, так же будут функционировать и фонды временной российской оккупации».

Анатолий Хромов

В общем, основной пласт работы патриоты осилили. Дело за малым: вернуть в состав Украины Крым и Донбасс. Кто-то подумает: к тому моменту архивы перейдут в статус древних манускриптов. Никак нет, поскольку такого момента вовсе не предвидится. Никогда. Но украинский патриотизм устроен так, что подобная говорильня просто необходима: она материализует в черепных коробках представителей «древней нации» влажные мечты и несбыточные желания. Впрочем, от подобных заявлений и крымчанам, и дончанам, как говорится, не холодно и не жарко. А вот осваивать деньги из нищего украинского бюджета под «архивы оккупации РФ» можно начинать прямо сейчас. Ведь, что-то подсказывает, ради этого всё и затевается.

В СНБО Украины в этом плане тоже просматривается осеннее обострение: тамошний заместитель секретаря Сергей Кривонос на днях заявил, что война между Москвой и Киевом закончится для российской стороны «огромными потерями и потоком гробов».

«Украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий, поэтому российские вооружённые силы ожидает поток гробов, которые пойдут в страну», - в частности, отметил Кривонос.

Сергей Кривонос

В его высказывании прекрасно всё, одно лишь непонятно: все эти 6,5 лет Украина убеждает весь мир, что воюет с «армией Путина», но ведь в таком случае глупо утверждать, что за это время «российский агрессор» не приобрёл «прекрасный боевой опыт». Который, по словам Кривоноса, уже имеется у украинских вояк. Опыт ведь получают обе стороны вооружённого конфликта, не так ли? Или же, всё-таки, российской армии в донбасских окопах нет?

По сути, украинские «киборги» действительно научились тому, чего не умеют защитники Донбасса, а именно: у них немалый опыт карательной операции против мирного населения, стариков и детей, а также опыт «котлов» и отступлений, чем, собственно, и прославился за годы этой войны спецотлов, именуемый украинской армией. Относительно гробов, то, на наш взгляд, Кривоносу и иже с ним вообще не стоит лишний раз говорить на эту тему, поскольку за последние 4,5 года лишь небоевые потери среди украинских карателей, по сообщению главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, превысили 10 тысяч человек. Что касается боевых потерь, то здесь украинскому командованию впору вообще застрелиться.

Украина решила выступить за «постоянное присутствие НАТО в Чёрном море». Да, вы не ослышались: по мнению некоторых патриотов (на этот раз - замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой) НАТОвцы почему-то не могут находиться в акватории Чёрного моря. «Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Чёрном море, чтобы не давать развиваться аппетитам РФ», - заявила Джапарова.

Эмине Джапарова

Отметим, что дегенеративность украинского МИД - уже давно притча во языцех. Но неужели географические познания горе-дипломатов настолько скудны, что им неведомо, что из шести стран, имеющих выход к Чёрному морю, три (Турция, Болгария и Румыния) входят в Североатлантический военный альянс, и, соответственно, всегда присутствуют в черноморской акватории?

25 октября президент Владимир Зеленский намерен вынести на «плебисцит» пять «жизненно важных» для Украины вопросов. Украинцы должны будут определиться, нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию, создавать ли свободную экономическую зону на Донбассе, стоит ли сократить количество народных депутатов с 450-ти до 300 человек, использовать ли Украине Будапештский меморандум для восстановления её суверенитета и территориальной целостности и, наконец, нужно ли легализовать медицинский каннабис.

Коллега по прошлой профессии шоумена Зеленского юморист Максим Галкин обнародовал ЗЕ-пародию, предложив ставить политиков в угол, сократить население Украины до 300 нардепов, легализовать каннабис для политиков и обсудить на международном уровне вопрос первого закона Ньютона. К слову, артист записал её на украинском языке, который, смеем заметить, у Галкина гораздо лучше, нежели у самого Зеленского.

Кадр из пародии Максима Галкина

«В случае национального согласия по вопросу о Будапештском меморандуме на референдуме Зеленского, Украина начнёт разработку и производство ядерного оружия, как минимум, тактического уровня, и «начинки» для крылатых ракет, способных выжечь ОРДЛО и Москву», - заявил украинский политолог Алексей Протяченко.

Ранее на аналогичные заявления Киева о возобновлении разработки ядерного оружия даже эксперты США (не говоря уже о российских) однозначно утверждали, что мир никогда не допустит появления ядерного оружия у Украины. Мировому сообществу вполне достаточно Украины в роли обезьяны с гранатой: обезьяна с кнопкой - это уже запредельно.

Впрочем, бурная общественная дискуссия ожидаемо развернулась лишь вокруг легализации марихуаны, поскольку все остальные вопросы сочли ширмой для продвижения лёгких наркотиков. Ведь даже для неизмученного политическим нарзаном видно, что остальные четыре вопроса априори нереализуемы, во всяком случае, в обозримом будущем.

Помимо этого, появилась информация, что соцопрос Зеленского оплачивают лоббисты каннабиса. «…Большинство вопросов играют роль камуфляжа, и никто реально их продвигать и выполнять не собирается. Зато легализация конопли имеет все шансы на успех. Данный проект инициировала ещё экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, выполняя волю фармацевтических ТНК. И закон, который легализует на Украине оборот и использование медицинского каннабиса, вносился ещё депутатами парламента прошлого созыва в мае 2019 года», - отмечает телеграм-канал «Женщина с косой».

Стоит подчеркнуть, что на Украине активно продвигается медийная кампания в поддержку легализации лёгких наркотиков. Недавно глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий и вовсе заявил о том, что медицинский каннабис в стране должен стать доступным. А в прошлом году под стенами Кабмина состоялся «Конопляный Марш Свободы», участники которого выступали за создание медицинских препаратов на основе конопли. К тому же, климат и огромное количество не окученной сельскохозяйственной земли даёт возможность выращивать качественную коноплю в больших масштабах.

«Конопляный Марш Свободы», Киев, 2019 год

И плевать, что, как показывает мировая практика, легализация лёгких наркотиков вызывает рост «чёрного» рынка, наркомании и преступности: на Украине и так всего этого в избытке. Накануне, напомним, в Киеве также подняли вопрос легализации проституции.

…Запах украинского каннабиса привлёк и белоруску Светлану Тихановскую. Она третий месяц бороздит европейские просторы, размахивая президентской справкой, выданной в Литве, то и дело пытаясь заскочить хотя бы в последний вагон белорусского революционного поезда. В своих откровениях журналистам «Радио Свобода» президент Света призналась, что в ближайшее время намерена посетить близкую ей по духу Украину, чтобы построить с ней «партнёрские и взаимовыгодные отношения». О каком партнёрстве идёт речь, Тихановская не уточнила, собственно, как умолчала и о том, что эфемерный статус «народного лидера» не даёт ей каких-либо механизмов влияния на внешнюю политику Белоруссии.

Светлана Тихановская

«Украинцы близки нам исторически и культурно. На Западе меня часто спрашивают, понимают ли русские белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Я отвечаю: «Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки намного ближе», - заявила Тихановская, очевидно, пытаясь понравиться брутальным украинским хлопцам, представляющим украинскую политическую элиту.

В любом случае, если домохозяйке станет скучно в унылой Литве, она может погостить у соседей-патриотов. Во-первых, Свету научат правильно готовить и подавать борщ с чесноком и салом, который недавно внесён в перечень культурного наследия Украины. Во-вторых, она сможет прокатиться с лекциями о «тиране Лукашенко» по городам и весям незалежной, где жизнь без «тирана Януковича» бьёт ключом, но почему-то постоянно по голове. В-третьих, Света может попросить в этой замечательной европейской стране убежище, и продолжить там свою политическую карьеру, параллельно освоив «близкий» ей украинский язык. Насчёт языка - без вариантов: в демократической Украине он один государственный. Безальтернативно.