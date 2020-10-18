Геннадий Онищенко назвал советницу Трампа, заразившуюся коронавирусом, «лахудрой с распущенными волосами»

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18 октября 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Онищенко, фото: vk.com/club

Президент США Дональдт Трамп и его советница Хоуп Хикс переболели коронавирусной инфекцией COVID-19.

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, раскритиковал службы безопасности американского президента, которые не организовали защиту главы государства.

Напомним, 30 сентября стало известно о заражении помощницы Трампа, а буквально через два дня, 2 октября, Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи положительные тесты на COVID-19. Логично, что президент мог заразиться от своей помощницы. Трамп, отметим, был противником защитных масок. Онищенко в эфире НТВ осудил безалаберность службы безопасности президента США, считая, что никто не заботился о здоровье Трампа.

Онищенко высказался эмоционально: «Вот эта лахудра с распущенными волосами, его советница. Тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались. Очевидно, никто ее там не проверял!»