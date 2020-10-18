Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Бывший глава СБУ решил присоединить всю Россию к Украине

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава СБУ решил присоединить всю Россию к Украине
Фото: соцсети

Кандидат в мэры Киева от партии «Сила и честь», глава СБУ в 2003—2005 годах Игорь Смешко считает, что Японское море является крайней восточной границей исторической Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу ukrlife.tv.

Размышления Смешко основываются на том, что этнические украинцы и их потомки проживают в России вплоть до Тихого океана. Если следовать его логике, то и значительный кусок Канады, также, является частью исторической Украины. Но, почему-то, Смешко про Канаду скромно умолчал. Похоже, на пост киевского городского главы идет специальный отбор кандидатов.

ША

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью