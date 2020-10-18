Бывший глава СБУ решил присоединить всю Россию к Украине
18 октября 2020, 19:44[ «Аргументы Недели» ]
Кандидат в мэры Киева от партии «Сила и честь», глава СБУ в 2003—2005 годах Игорь Смешко считает, что Японское море является крайней восточной границей исторической Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу ukrlife.tv.
Размышления Смешко основываются на том, что этнические украинцы и их потомки проживают в России вплоть до Тихого океана. Если следовать его логике, то и значительный кусок Канады, также, является частью исторической Украины. Но, почему-то, Смешко про Канаду скромно умолчал. Похоже, на пост киевского городского главы идет специальный отбор кандидатов.
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