Эрдоган поздравил Азербайджан с Днём независимости республики и пообещал поддерживать Баку

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18 октября 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Алиев и Эрдоган, фото из соцсети facebook.com/RTErdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днём независимости республики, который отмечается 18 октября. Турецкий президент пообещал всемерно поддерживать азербайджанских друзей в рамках политики «одна нация, два государства».

Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал свое поздравление Азербайджану в социальной сети Twitter. В нем говорится: «Поздравляю нашего дорогого брата, нашего дорогого друга Азербайджан с Днем независимости 18 октября. С пониманием "одна нация, два государства" мы будем продолжать поддерживать Азербайджан во всех сферах и поддерживать наших братьев в борьбе за их родину».

Азербайджан ранее поздравили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп. Посольство Украины в Баку опубликовало в Facebook поздравление с Днем Независимости Азербайджана. Ильхам Алиев сегодня сообщил о том, что освобождающие территорию Нагорного Карабаха войска Азербайджана подняли флаг над историческим Худаферинским мостом.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Армением из-за Нагорного Карабаха началось около месяца назад.

Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ, считает, что Турция воюет с Российской Федерацией на трех фронтах – в Ливии, Сирии и Закавказье.

На этой неделе китайские СМИ написали, что Эрдоган решил предать Россию, продемонстрировав НАТО диапазоны российского ракетного комплекса С-400.