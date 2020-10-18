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В Версале поймали «короля» в простыне

, 16:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Версале поймали «короля» в простыне
версальский дворец на фото pixabay.com

Французская полиция задержала «короля». Облаченный в простынь мужчина пробрался в Версальский дворец.

Французская полиция подтвердила инцидент с проникновением в Версаль. В замке было разбито окно. Виновный был задержан. Им оказался 31-летний мужчина. Он считал себя королем.

«31-летний мужчина насильственно получил доступ в Дворцовую площадь в субботу вечером», — заявила пресс-служба МВД Франции: «Он считал себя королем».

О самозванце полицейским сообщил таксист. Водитель сообщил о странном пассажире, который направлялся в Версаль. Он был облачен в простынь, рассказывал, что является королем и хочет войти в замок.

Разбитое окно — стало единственным ущербом, который был нанесен версальскому замку. По крайней мере, пресс-служба полиции больше ни о чем не сообщает.

А пресс-служба полиции, вообще, сообщает мало подробностей. Поэтому не известно, был ли совершен побег из какого-нибудь сумасшедшего дома. Обычно современные «древние короли» именно там и проживают в свободное от проникновений в Версаль время.

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