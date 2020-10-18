Британские медики признались в опасности ИВЛ при лечении коронавируса

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18 октября 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото пресс-службы минздрава

Применение искусственной вентиляции легких в самом начале пандемии способствовало более высокому уровню смертности. Такое предположение высказала декан лондонского факультета интенсивной терапии Элисон Питтард.

Перевод пациентов с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких был преждевременным. Он практиковался в самом начале пандемии, по мнению Элисон Питтард, чересчур поспешно.

«В начале пандемии выжили только 66% людей, находившихся в больницах с вирусом, по сравнению с 84% в августе», — призналась декан лондонского факультета интенсивной терапии: «Раньше мы сразу переводили пациентов на искусственную вентиляцию легких – то есть привозили их в реанимацию, усыпляли и ставили на ИВЛ. Но мы постепенно начали понимать, что, возможно, мы могли бы управлять лечением, отказываясь от этой методики».

Сейчас медики используют более широкий комплекс лечения коронавируса. Аппараты искусственной вентиляции легких — это последнее средство, к которому прибегают врачи. По крайней мере, в Великобритании.