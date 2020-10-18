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Израиль переводит Великобританию в «красную зону»

, 15:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Израиль переводит Великобританию в «красную зону»
фото globallookpress.com/ PPI

Власти Израиля присвоят Великобритании статус «красной зоны». Это создаст неудобства британским туристам.

Прибывшие в Израиль из Великобритании будут обязаны проходить двухнедельный карантин по прибытии. Такие были последствия перевода Великобритании в «красную зону» пандемии.

«Статус Великобритании изменится на красный 23 октября», — заявила пресс-служба правительства Израиля: «Министерство здравоохранения определяет статус около 185 других стран и населенных пунктов, как красный. Это подразумевает высокий уровень инфицирования. Въезжающие израильские путешественники также подлежат обязательной самоизоляции».

Пока Великобритания еще входит в зеленую зону для Израиля. Вторая волна на страну обрушилась совсем недавно. Британские врачи начали диагностировать коронавирус все чаще. Это и стало причиной перевод Великобритании в «красную зону».

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