Израиль переводит Великобританию в «красную зону»

18 октября 2020, 15:49[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Власти Израиля присвоят Великобритании статус «красной зоны». Это создаст неудобства британским туристам.
Прибывшие в Израиль из Великобритании будут обязаны проходить двухнедельный карантин по прибытии. Такие были последствия перевода Великобритании в «красную зону» пандемии.
«Статус Великобритании изменится на красный 23 октября», — заявила пресс-служба правительства Израиля: «Министерство здравоохранения определяет статус около 185 других стран и населенных пунктов, как красный. Это подразумевает высокий уровень инфицирования. Въезжающие израильские путешественники также подлежат обязательной самоизоляции».
Пока Великобритания еще входит в зеленую зону для Израиля. Вторая волна на страну обрушилась совсем недавно. Британские врачи начали диагностировать коронавирус все чаще. Это и стало причиной перевод Великобритании в «красную зону».
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