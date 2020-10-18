В Венгрии начали продавать билеты на ужин на колесе обозрения

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18 октября 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

колесо обозрения budapest eye на фото pixabay.com

Венгерский ресторан придумал решение проблемы кризиса. Рестораторы открыли продажу билетов на ужин на колесе обозрения.

Продажу билетов на колесо обозрения Budapest Eye начал один из крупнейших венгерских ресторанов. Клиентам предлагается поездка с ужином из четырех блюд. Это стоит 48 тысяч форинтов (по курсу Центробанка РФ это около 12 тысяч рублей).

«Теперь, когда людей не так много ни на колесе, ни в ресторане, потому что нет туристов, появилась возможность, что мы могли бы это сделать», — говорит владелец ресторана, придумавший ужин-поездку.

Пандемия спровоцировала появление новых идей для ресторанного бизнеса. Из-за коронавируса по всему миру были введены ограничения, которым подверглись предприятия питания. Эпидемия спровоцировала кризис по всему миру.

Предложенная услуга, конечно, не спасет венгерский бизнес и туризм Будапешта. Но поможет бизнесменам продержаться на плаву, хотя бы некоторое время. Первый опыт оказался успешным. Билеты на ужин в колесе обозрения были быстро распроданы.