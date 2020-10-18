В Британии впервые за четверть века применили королевское помилование

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18 октября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

королева Великобритании на фото globallookpress.com/ Bbc

Впервые за 25 лет в Великобритании применили королевское помилование. Осужденный за убийство Стивен Галлант может быть выпущен на свободу.

Министерство юстиции Великобритании направило рекомендацию в адрес королевы. В документе предлагается смягчить наказание для Стивена Галланта. Он отбывает 17-летний срок. Такое наказание 42-летнему мужчине было назначено за убийство.

«Королеве было рекомендовано предоставить помилование в результате исключительно смелых действий Галланта», — заявляют источники в британском минюсте: «Его действия помогли спасти жизни людей, несмотря на огромный риск для его собственной жизни».

Это преступление в Великобритании вызвало противоречивую реакцию. Стивен Галлант сорвал теракт на Лондонском мосту. Но для этого ему пришлось совершить убийство, за которое его приговорили к 17 годам лишения свободы.

Сообщается, что прошение британского минюста было одобрено. Стивен Галлант сумел получить от королевского двора подобные преференции. Это чрезвычайно редкий случай «отпущения грехов», оно практикуется в исключительных случаях. В последний раз королевское помилование применялось 25 лет назад. Тогда его получил бывший лидер террористической ирландской организации Шон О’Каллаган. Он не просто возглавлял организацию, но и был информатором полиции, поэтому и получил королевское помилование.