Глава британской полиции попала под прессинг из-за давления на юристов

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18 октября 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава МВД Великобритании Прити Патель на фото globallookpress.com/ Andrew Parsons Cchq / Parsons Me

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель спровоцировала шумиху. Она оскандалилась с нападками на адвокатов, которые занимаются миграционными вопросами.

Сразу два представителя высшей власти Великобритании потребовали от главы британского МВД прекратить нападки на адвокатов. В адрес Прити Патель высказался министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд. Его поддержала генеральный прокурор Англии и Уэльса Сьюэлла Брейверман.

«Нападки на юридическую профессию могут вдохновить на инциденты, которые могут оставить адвокатов мертвыми», — такое послание адресовали высшие британские чиновники Прити Патель. Они попросили коллегу прекратить нападки на юристов: «Это важно после инцидента 7 сентября».

«Инцидентом седьмого сентября» названо нападение на юридическую фирму в Лондоне. Тогда в офис ворвался вооруженный огромным ножом преступник. Он ранил одного из сотрудников.

Прити Патель на обращение коллег в свой адрес проигнорировала. Не исключено, что она ориентируется на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот восхищается Дональдом Трампом и пытается его копировать. Поэтому резко критикует мигрантов, возмущаясь проблемами, которые они создают.

Британские СМИ уже раздули из всей этой истории большой скандал. Они связались с правительством страны и попросили ответить на вопрос о предполагаемой роли Патель. Журналисты утверждают, что именно глава МВД Великобритании вдохновляет преступников на нападения на юристов.

Британский кабмин на вопросы журналистов не ответил. Адвокатское сообщество просит журналистов не останавливаться и усилить скандал. Это нужно, чтобы надавить на Прити Патель.