Коронавирусом заразились больше 40 миллионов человек

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18 октября 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 40 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся коронавирусом в мире насчитывается уже 40 006 239 человек. Умерли 1 115 202, вылечились 29 922 911 человек.

На минувшей неделе планета установила рекорд по количеству заболеваний, выявленных за сутки. В пятницу заразились больше 400 тысяч человек. Мир поглотила вторая волна пандемии.

На первом месте Соединенные Штаты. На втором Индия, на третьем Бразилия. Россия находится на четвертой строчке. Но в рамках второй волны наша страна не входит в число лидеров. По количеству новых заболеваний коронавирусом, выявленных за сутки, Россию опережают Франция и Великобритания.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 40,006,239 +372,552 1,115,202 29,922,911 1 США 8,343,140 +54,232 224,283 5,432,452 2 Индия 7,494,551 +62,092 114,064 6,597,209 3 Бразилия 5,224,362 +22,792 153,690 4,635,315 4 Россия 1,399,334 +15,099 24,187 1,070,576 5 Испания 982,723 33,775 N/A