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Коронавирусом заразились больше 40 миллионов человек

, 13:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились больше 40 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 40 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся коронавирусом в мире насчитывается уже 40 006 239 человек. Умерли 1 115 202, вылечились 29 922 911 человек.

На минувшей неделе планета установила рекорд по количеству заболеваний, выявленных за сутки. В пятницу заразились больше 400 тысяч человек. Мир поглотила вторая волна пандемии.

На первом месте Соединенные Штаты. На втором Индия, на третьем Бразилия. Россия находится на четвертой строчке. Но в рамках второй волны наша страна не входит в число лидеров. По количеству новых заболеваний коронавирусом, выявленных за сутки, Россию опережают Франция и Великобритания.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

40,006,239

+372,552

1,115,202

29,922,911

1

США

8,343,140

+54,232

224,283

5,432,452

2

Индия

7,494,551

+62,092

114,064

6,597,209

3

Бразилия

5,224,362

+22,792

153,690

4,635,315

4

Россия

1,399,334

+15,099

24,187

1,070,576

5

Испания

982,723

33,775

N/A

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