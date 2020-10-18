Коронавирусом заразились больше 40 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 40 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Заразившихся коронавирусом в мире насчитывается уже 40 006 239 человек. Умерли 1 115 202, вылечились 29 922 911 человек.
На минувшей неделе планета установила рекорд по количеству заболеваний, выявленных за сутки. В пятницу заразились больше 400 тысяч человек. Мир поглотила вторая волна пандемии.
На первом месте Соединенные Штаты. На втором Индия, на третьем Бразилия. Россия находится на четвертой строчке. Но в рамках второй волны наша страна не входит в число лидеров. По количеству новых заболеваний коронавирусом, выявленных за сутки, Россию опережают Франция и Великобритания.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
40,006,239
|
+372,552
|
1,115,202
|
29,922,911
|
1
|
США
|
8,343,140
|
+54,232
|
224,283
|
5,432,452
|
2
|
Индия
|
7,494,551
|
+62,092
|
114,064
|
6,597,209
|
3
|
Бразилия
|
5,224,362
|
+22,792
|
153,690
|
4,635,315
|
4
|
Россия
|
1,399,334
|
+15,099
|
24,187
|
1,070,576
|
5
|
Испания
|
982,723
|
33,775
|
N/A