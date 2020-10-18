Одиннадцатый человек задержан по делу об убийстве учителя во Франции

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18 октября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

машина полиции, Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de

В рамках расследования дела об убийстве учителя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем задержан одиннадцатый человек. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на источники, близкие к следствию.

Ранее поступила информация о десяти задержанных, среди которых родные предполагаемого нападавшего.

Напомним, вечером в минувшую пятницу злоумышленник обезглавил у учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа преподавателя истории. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне.

Вчера глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, имел чеченское происхождение. Он родился в Москве в 2002 году, а впоследствии получил во Франции статус беженца.