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Китайские ученые впервые нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной рыбы

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские ученые впервые нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной рыбы
замороженная рыба, фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус SARS-CoV-2 на упаковке импортной замороженной трески. Проба была взята в ходе изучения вспышки новой коронавирусной инфекции в городе Циндао.

Эксперты отметили, что контакт с живым COVID-19 на упаковке замороженных продуктов может привести к заражению, но риск представляется очень маленьким. Пока ни одного такого случая не было зарегистрировано, пояснили в организации.

В сообщении говорится, что впервые вне лаборатории было подтверждено, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может сохранятся на упаковке на протяжении длительного времени. Теперь Центр усилит обнаружение, дезинфекцию и другие работы с импортируемыми продуктами питания холодильной цепи, чтобы снизить риск заражения работников данной сферы.

БА

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