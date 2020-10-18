Китайские ученые впервые нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной рыбы
18 октября 2020, 11:47[ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус SARS-CoV-2 на упаковке импортной замороженной трески. Проба была взята в ходе изучения вспышки новой коронавирусной инфекции в городе Циндао.
Эксперты отметили, что контакт с живым COVID-19 на упаковке замороженных продуктов может привести к заражению, но риск представляется очень маленьким. Пока ни одного такого случая не было зарегистрировано, пояснили в организации.
В сообщении говорится, что впервые вне лаборатории было подтверждено, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может сохранятся на упаковке на протяжении длительного времени. Теперь Центр усилит обнаружение, дезинфекцию и другие работы с импортируемыми продуктами питания холодильной цепи, чтобы снизить риск заражения работников данной сферы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.