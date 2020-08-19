Кравчук будет просить Раду пересмотреть постановление о местных выборах
19 августа 2020, 21:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кравчук взял на себя обязательство письменно обратиться к Верховной раде с просьбой пересмотреть постановление о местных выборах.
Об этом заявил полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. «Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров нормандского формата», - отметил он.
15 июля депутаты Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на территории Украины, согласно которому местные выборы пройдут на всей территории страны, «за исключением полуострова Крым» и территорий Донбасса.
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