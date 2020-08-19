На турецком курорте едва не погиб россиянин

19 августа 2020, 17:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
На турецком пляже Каргыджак украинец отдыхал со своей женой. Супруги решили искупаться, но в какой-то момент мужчина начал тонуть. На помощь гражданину поспешил россиянин, который чуть не захлебнулся в воде.
Отдыхавшие вызвали врачей скорой помощи на место происшествия. Медики госпитализировали обоих пострадавших в местную больницу. Украинца спасти не удалось, жизни россиянина ничего не угрожает. Тело погибшего мужчины передали судмедэкспертам.
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