На турецком курорте едва не погиб россиянин

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19 августа 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

На турецком пляже Каргыджак украинец отдыхал со своей женой. Супруги решили искупаться, но в какой-то момент мужчина начал тонуть. На помощь гражданину поспешил россиянин, который чуть не захлебнулся в воде.

Отдыхавшие вызвали врачей скорой помощи на место происшествия. Медики госпитализировали обоих пострадавших в местную больницу. Украинца спасти не удалось, жизни россиянина ничего не угрожает. Тело погибшего мужчины передали судмедэкспертам.