Кто может стоять за переворотом в Мали?

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19 августа 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

В среду не последовало никаких комментариев от военных Мали, совершивших государственный переворот. Президент Мали объявил о своей отставке поздно вечером во вторник, всего через несколько часов после того, как вооруженные солдаты арестовали его. До этого несколько месяцев протесты потрясали страну. Оппозиция требовала отставки Ибрагима Бубакара Кейты. Наконец он покинул свой пост, в отставку уходит правительство и парламент. Париж, похоже теряет свое влияние не только в Мали, но и в соседнем Нигере. Свято место пусто не бывает. Кто может занять место Франции в западной части Сахеля? Смирится ли Париж с тем, что его выдавливают из зон его влияния в так называемой французской Африке?

Известие об уходе президента Ибрагима Бубакара Кейты было встречено ликованием граждан, поддерживающих оппозицию. Напротив, переворот вызвал недовольство Франции и ее союзников, которые проводят ограниченные военные операции на территории Мали и сопредельных стран уже 8 лет. Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание в среду днем, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в Мали, где ООН развернула контингент из 15 600 миротворцев. Выступая на национальной телекомпании ORTM незадолго до полуночи, удрученный Кейта промямлил, что его отставка за три года до истечения срока его последнего срока вступает в силу немедленно. Он также объявил, что его правительство и Национальное собрание будут распущены, что, несомненно, усилит беспорядки в стране на фоне политического кризиса и пандемии.

Серьезные проблемы у Кейты начались в прошлом году, в связи с неудачами в боевых действиях против исламистов на севере. Усугубились они из-за фальсификаций, предпринятых властями в ходе недавних парламентских выборов. Государственный переворот в Мали кроме Парижа и ООН уже осудили: Африканский союз, США и региональный блок, известный как ЭКОВАС, который пытался урегулировать политический кризис в Мали в том числе и военными силами. Посредничество ЭКОВАС в переговорах между оппозицией и властью также не принесли результатов, как и продолжительная борьба с сепаратистами из северных племен туарегов.

В последнее время Анкара стала проявлять повышенное внимание к странам западного Сахеля. Турецкие эмиссары зачастили в Нигер, Мали и другие государства региона. Кстати, их вояжи были не безуспешными. А в Нигере, как и в Мали размещены французские военные. Дело в том, что в этой части Африки находятся самые богатые урановые залежи, которые представляют совершенно определенный интерес для корпорации «Арева» - флагмана французской атомной энергетически. Турецкая активность в регионе не могла не насторожить Париж. Но, все же режим Кейты, пользовавшийся поддержкой не только Пятой республики, но и США был свергнут. Под силу ли такое Анкаре?

Урановыми месторождениями в западной Сахели давно интересуется Китай. Возможность объединенного участия Пекина и Анкары в экспансии в данном регионе вполне можно предположить, но, явных доказательств тому нет. Впрочем, нет и опровержения этой теории. Одно совершено очевидно – Париж не смирится с потерей влияния в этом стратегически важном для него районе.