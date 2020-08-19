Арктика уже очень скоро может лишиться льда

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19 августа 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Международная группа ученых, изучив состояние морских ледников во времена так называемого Микулинского межледниковья (116-130 тысяч лет назад), пришла к выводу, что Арктика может полностью утратить свои морские льды к 2035 году.

В разработанной учеными модели видно, что под действием интенсивного солнечного света весной и в начале лета в Арктике вокруг льдов образовалось множество «прудов». Они являются важными для оценки того, сколько света поглощается льдом, а сколько отражается обратно. По мнению авторов исследования, новая модель наиболее точная, а предыдущие не сумели уловить эти повышенные температуры, поскольку не могли правильно установить изменения в морских льдах.

Утрата Арктикой морских льдов приведет к росту уровня океана. К концу столетия от участившихся наводнений пострадают порядка 176-287 миллионов человек, экономический ущерб может оказаться эквивалентным от 12 до 20 процентов мирового ВВП. Исследователи отмечают, что подтопления могут произойти независимо от того, предпримет человечество меры по резкому сокращению выбросов парниковых газов в ближайшие десятилетия, или все останется как прежде.

По утверждению ученых Университета штата Огайо (США), ледниковый покров Гренландии уже уменьшился до необратимой точки. Согласно их данным, Гренландия теряет более 280 миллиардов тонн тающего льда каждый год, что делает ее крупнейшим источником повышения уровня моря. Ученые отмечают, что к концу века уровень моря повысится почти на один метр - это грозит многим расположенным на морских берегах мегаполисам, а также может привести к уничтожению пляжей и прибрежных построек.