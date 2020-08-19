Дороги Окинавы захватили спящие пьяницы

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19 августа 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Национальная полиция Японии

фото: пресс-служба дорожной полиции префектуры Окинава

Пьянство и теплая погода стали причиной нового бума на Окинаве. Японцы напиваются и засыпают прямо на дороге.

Дорожная полиция сообщила о семи тысячах случаев «роё-не». Словосочетание переводится, как «сон на дороге». Местные жители напиваются, а потом засыпают прямо на проезжей части.

«В большинстве случаев люди пробуждаются до того, как им причиняется какой-либо вред», — сообщают местные власти: «Лишь 16 из 7221 случаев привели к несчастным случаям. Три из них закончились смертельным исходом».

Некоторые погрузившиеся в «роё-не» умудряются даже раздеться до белья и потом укладываются спать прямо на асфальте.

Эксперты связывают это явление с теплой погодой на Окинаве, которая установилась в это время. На японских пьяниц это действует усыпляюще, в прямом смысле слова.