Дороги Окинавы захватили спящие пьяницы

Пьянство и теплая погода стали причиной нового бума на Окинаве. Японцы напиваются и засыпают прямо на дороге.
Дорожная полиция сообщила о семи тысячах случаев «роё-не». Словосочетание переводится, как «сон на дороге». Местные жители напиваются, а потом засыпают прямо на проезжей части.
«В большинстве случаев люди пробуждаются до того, как им причиняется какой-либо вред», — сообщают местные власти: «Лишь 16 из 7221 случаев привели к несчастным случаям. Три из них закончились смертельным исходом».
Некоторые погрузившиеся в «роё-не» умудряются даже раздеться до белья и потом укладываются спать прямо на асфальте.
Эксперты связывают это явление с теплой погодой на Окинаве, которая установилась в это время. На японских пьяниц это действует усыпляюще, в прямом смысле слова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.