Эпоха Лукашенко, и что ждет Беларусь в будущем

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19 августа 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

К концу 1980-х Белоруссия была успешным «островком социализма». Демократизация была привнесена туда из Москвы, и как снег на голову свалилась независимость. Политическая элита была совершенно не готова ни к рыночной экономике, ни к тому, что правила игры теперь будет устанавливать она сама. В начале 1990-х в политику пришел бывший директор совхоза и комсомолец Александр Лукашенко. В 1994 году он был избран президентом и, по сути, отправил за борт всю государственную элиту страны.

Белорусский подушевой ВВП составил в 2019 году $6604. Это почти в 4,7 раза выше, чем в первые годы правления Лукашенко. При этом если сравнивать с соседними странами, то от России подушевой ВВП Беларуси отстает почти вдвое, от Польши - примерно в 2,5 раза, от Латвии и Литвы - примерно втрое, и только Украину он обгоняет в 2 раза. Неудивительно, что белорусы едут на заработки в соседние страны.

Во второй половине 1990-х и 2000-х экономика Беларуси росла примерно тем же темпом, как и в Латвии. В 2009-м и 2013-2016 годах страна пережила сильный спад. От него не уберегли даже российские «контрсанкции», сделавшие Беларусь мощным перевалочным пунктом на пути европейского экспорта в Россию. Курс российского рубля (как и белорусского) в 2014-2015 годах настолько упал, что сверхвыгодным этот экспорт назвать сложно.

В 1992-1993 годах цены росли примерно вдвое каждые два месяца, а в 1994 году - более чем на 2200%. Страну одолевали гиперинфляция, коррупция, невыплата зарплат, бесконечные дрязги между всеми ветвями власти и политическими силами. Именно в этот момент президентом стал Александр Лукашенко.

Последний этап перед приходом Лукашенко к власти был отмечен критикой правящей элиты. Он обличал беспредел, перечислял факты коррупции высших чиновников, возмущался рыночными отношениями, открывшими путь к множеству экономических преступлений. Главными задачами нового президента белорусы считали тогда борьбу с коррупцией и мафией, с инфляцией и спадом производства. К власти Лукашенко пришел, по сути, на фоне «народной революции» - антиэлитного переворота, чем-то похожего на нынешний.

За следующие 10-15 лет Лукашенко в основном наказ избирателей выполнил - порядок навел, экономику восстановил. Он практически остановил приватизацию, ввел директивный контроль за ценами и сблизил белорусскую экономику с российской. В 2000-е существенно выросли зарплаты бюджетников и пенсии. При этом еще в середине 1990-х Лукашенко восстановил цензуру, жестко расправлялся с оппонентами и институционализировал единоличную власть.

В 1997 г. темп роста белорусской экономики достиг 11,4%. В итоге для Беларуси 1990-е выдались менее тяжелыми, чем для России и Украины. Но уже к концу «нулевых» темпы роста экономики страны сблизились не с балтийской, а с российской моделью. Средний темп роста экономики Беларуси за 2009-2013 годы составил 3,2%, а за 2014-2019 гг. - всего 0,4%: медленнее всех соседей, кроме Украины.

Доля государства в экономике страны составляет гигантские 70%. Сектор госпредприятий очень велик и неэффективен. По оценке МВФ, государство ежегодно покрывает его убытки на 2–3% ВВП. Фактически это дополнительный налог для частного бизнеса.

В 2012-2019 годах занятость на белорусских госпредприятиях сокращалась, по оценке директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, на 2–5% в год. Из гаранта полной занятости госпредприятия превратились в поставщика избыточной рабочей силы на рынок. В 2012 году зарплата в белорусском частном бизнесе превышала средний уровень на 7%, а сейчас - на 21%.

Бурно развивался белорусский IT-сектор. Сейчас в нем занято около 60 тыс. человек. Размер этого сегмента экономики (6,5% ВВП; в России — 5,1%) догнал уровень строительства, транспорта, сельского хозяйства. В Минске около 60% коммерческой недвижимости занимают IT-компании.

Мягкий, на китайский манер, переход к рынку, видимо, был нужен Беларуси в середине 1990-х - начале 2000-х годов. На этом позитивная роль Лукашенко была исчерпана, а негативная - узурпация им экономической и политической власти - нарастала.

Похоже, что в Беларуси на повестке - реформа политической и судебной систем, правоохранительных органов. Пока силовиков не уберут из экономики, ситуация в ней лучше не станет. Беларуси, скорее всего, подойдет «скандинавская» модель с умным госрегулированием, кооперацией общества, бизнеса и государства.