Каир направил ливийскому фельдмаршалу Хафтару секретное послание

Фельдмаршал Халифа Хафтар получил важное послание от президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси. Об этом сообщило информационное бюро Главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА).
Послание было доставлено начальником Управления военной разведки Арабской Республики Египет генерал-майором Халедом Маджаваром в штаб главного командования Ливийской национальной армии. Содержание послания не разглашается, но указывается на его исключительную важность. Возможно, оно содержит план совместных военных действий против сил ПНС и поддерживающих их турецких прокси.
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