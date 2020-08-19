Противостояние Индии и Китая подогревают в США

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19 августа 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава МИД КНР Ван И совершил поездку в Тибетский автономный район. Китайский Тибет соприкасается с Индией, а дальше на запад тянется недемаркированная граница, на одном участке которой – в долине Галван – 15 июня этого года произошло столкновение китайских и индийских солдат. Пекин недоволен тем, что Дели взял курс на сближение с США в сфере военно-технического сотрудничества.

После произошедшего военного инцидента офицеры Индии и Китая провели уже пять раундов встреч, но они, как и переговоры дипломатов, не принесли ощутимых результатов. Во время визита в автономный район глава МИД Китая Ван И беседовал с высшими партийными и государственными чиновниками Тибета. Ван И является специальным представителем КНР на переговорах по границе с Индией.

По мнению политолога из Университета города Наньцзинь Гу Су, министр хочет послать важный месседж аудитории дома и за границей. Пекин, во-первых, подтверждает свой суверенитет над спорными пограничными районами, а во-вторых, показывает, что непреклонен перед лицом «ястребов» среди индийских политиков.

Правительство Индии, тем временем, ввело экономические санкции против фирм КНР и запретило порядка 60 китайских приложений, включая популярный среди молодежи cервис TikTok.

По словам экспертов, Россия заняла нейтральную позицию в индийско-китайском конфликте, но, при этом, на помощь Индии поспешили США. Дели начал оформлять закупку шести американских самолетов морской разведки P-8I, приобрел вертолеты большой грузоподъемности CH-47 и атакующие вертолеты Apache AH-64E. Индия и США подписали соглашение о логистическом обмене и о совместимости систем коммуникаций. Это соглашение предусматривает, что воинские подразделения США и Индии могут использовать порты и базы в обеих странах для пополнения горючим и ремонта. Индийские военные теперь проводят с американцами больше двусторонних учений, чем с какой-либо другой страной. Численность армии Индии составляет 1,4 млн человек.

Профессор МГИМО Сергей Лунев считает, что американская сторона не является надежным партнером, а Индия, сближаясь с США, совершает серьезную ошибку.

«Вспомните, как американцы обошлись с Пакистаном. До конца 1980-х годов, то есть до вывода советских войск из Афганистана, Пакистан числился у Вашингтона столь же близким союзником, как страна НАТО. Но после ухода советского контингента нужда в Пакистане отпала. Американцы даже не поставили Исламабаду заказанные им истребители, хотя за них было полностью заплачено. Индийцам стоило бы извлечь урок из тех событий», - отмечает Лунев.