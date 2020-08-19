Чехи не желают размещения американских войск в своей стране

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19 августа 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Подавляющее большинство граждан Чехии выступают против размещения в своей стране военного контингента США. На это указывают данные соцопроса, опубликованные на сайте портала «Парламентни листы».

Из 17 787 опрошенных - 94% высказались против размещения американских войск и только 6 % посчитали это возможным. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал мнение своих соотечественников. В интервью изданию «Браво» он заявил, что не видит повода для размещения военных США в Чехии, подчеркнув, что правительство его страны в этом не заинтересовано.