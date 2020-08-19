Иран намерен твердо противостоять Америке

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19 августа 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На открытом заседании Шуры (Совета) Ирана его председатель Мохаммад-Багер Галибаф назвал США заклятым врагом иранской нации, подчеркнув, что единственный способ защитить иранский народ от враждебности Вашингтона — стать сильнее. Сообщает агентство «САНА».

Не стоит доверять обещаниям и заявлениям врагов Ирана, отметил Галибаф. Комитет по национальной безопасности и внешней политике Исламской консультативной ассамблеи Ирана призвал СБ ООН быть объективным и действовать в русле международных законов и не поддаваться давлению США, которые навязывают свою волю остальным странам.