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Иран намерен твердо противостоять Америке

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Иран намерен твердо противостоять Америке
Фото: соцсети

На открытом заседании Шуры (Совета) Ирана его председатель Мохаммад-Багер Галибаф назвал США заклятым врагом иранской нации, подчеркнув, что единственный способ защитить иранский народ от враждебности Вашингтона — стать сильнее. Сообщает агентство «САНА».

Не стоит доверять обещаниям и заявлениям врагов Ирана, отметил Галибаф. Комитет по национальной безопасности и внешней политике Исламской консультативной ассамблеи Ирана призвал СБ ООН быть объективным и действовать в русле международных законов и не поддаваться давлению США, которые навязывают свою волю остальным странам.

ША
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