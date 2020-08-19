США сейчас контролируют около 70% залежей сирийской нефти

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19 августа 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]

Фото: соцсети

В годы, когда большая часть территории Сирии была под властью «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), информация о нелегальной добычи нефти и контрабанде ее за рубеж периодически появлялась в международных СМИ и всемирной Паутине. В настоящее время ситуация складывается следующим образом.

Большую часть сирийского Заевфратья контролируют США, так называемые Сирийские демократические силы (СДС), основу которых составляет курдское ополчение и вновь формируемые разношерстные формирования «Касад». Американцы засели здесь основательно и надолго неспроста. Дело в том, что в этом регионе находятся основные запасы углеводородов, около 70% от всех залежей нефти в Сирии. США контролируют крупнейшие месторождения: Аль-Омар (до войны на нем добывалось 80 тыс. баррелей в сутки); Ат-Танак в Дейр-эз-Зоре (где добывалось 40 тысяч баррелей нефти в сутки); Ар-Румейлан, ас-Сувайдия, а также 1322 нефтяных и 25 газовых скважин, расположенных в районах Эш-Шаддади, Аль-Джибса и Аль-Гуль на юге провинции Эль-Хасака. До войны в этом большой промысловом районе выкачивали до 200 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет около 50% от всей добычи «черного золота» в Сирии. На западе провинции Эль-Хасака, в районах: Эль-Маркада и Тишрин-Кабибия, а также в провинции Эр-Ракка добывается около 50 тысяч баррелей в сутки. Америку более всего устраивает, что сирийская нефть вывозится контрабандой, вероятно, это дает Вашингтону поле для маневра на мировом рынке углеводородов.

Читать статью полностью: Когда кровью платят за нефть