В США обвинили Путина во взломе сервера демократов
18 августа 2020, 21:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Комитет сената США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин якобы дал указания взломать сервера Демократической партии в 2016 году.
Американские сенаторы считают, что Россия действовала с целью навредить экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон, а также пыталась помочь избирательному штабу Дональда Трампа и подорвать демократические процессы в стране.
Однако ни одного доказательства в документе нет.
Напомним, что в 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал доклад по делу о «вмешательстве России» в выборы. Мюллер подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией. В тексте доклада, опубликованном минюстом США, говорится, что спецпрокурор не нашел доказательств препятствования правосудию со стороны действующего президента Штатов.
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