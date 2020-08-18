На курортах Антальи выявлен рост случаев коронавируса из-за туристов

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18 августа 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Antalya Ekspres

фото: Анталья, pixels.com

Руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин сообщила, что открытие туристического сезона в Турции спровоцировало резкий рост случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории курортного города.

«До сих пор мы хорошо защищали Анталью. Мы и сейчас в неплохом положении по сравнению с другими провинциями Турции, но не можем уповать исключительно на индивидуальную ответственность граждан. Мы должны говорить, в каком состоянии мы находимся и что нужно всем делать. Наши граждане смотрят на карту распространения инфекции: все красное. А по официальной статистике количество случаев мало», - пояснила она.

Шахин отметила, что наблюдается увеличение случаев COVID-19 среди сотрудников туристической отрасли. Она добавила, что при обнаружении коронавируса у гостей их изолируют в номера или общежития, в которых они проживают.

Ранее эксперт предупредил о рисках отдыха в Турции.