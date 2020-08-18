Америка возобновила работы по созданию бомбардировщика нового поколения B-21

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18 августа 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По словам представителя ВВС США, производство Northrop Grumman первого стелс-бомбардировщика B-21 Raider, отложенное из-за пандемии COVID-19, возобновляется.

Кстати, директор Управления быстрого реагирования ВВС Рэндалл Уолден признал, что пандемия затронула некоторых субподрядчиков B-21. Он же сообщил, что компания Spirit AeroSystems, которая производит большие композитные аэроструктуры для самолетов, а также секции Boeing 737 Max, 80 млн. долл. на производство B-21. В заявлении, сделанном ранее в августе, Уолден намекнул, что B-21 «начинает выглядеть как самолет» и, что «в целом разработка B-21 Raider идет неплохо». Первый B-21 Raider строится на заводе Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния, и его испытания запланированы на декабрь 2021 года. Ожидается, что самолет поступит на вооружение ВВС США в 2025 году.