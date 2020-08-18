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Израильские самолеты впервые вторглись в небо Германии

, 19:10 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: ВВС Израиля

Израильские самолеты впервые вторглись в небо Германии
кадр видео израильских ВВС

В Германии почтили память жертв Холокоста. В небе над страной прошел воздушный парад. В нем приняла участие авиация Израиля. Самолеты этой страны впервые вторглись в воздушное пространство Германии.

Пролет был осуществлен над бывшим нацистским концлагерем Дахау. Таким образом было решено почтить память погибших во время Холокоста.

«От имени германских Люфтваффе для меня большая честь приветствовать израильские ВВС, впервые в истории, вторгшиеся в воздушное пространство Германии», — заявил командующий немецких ВВС Инго Герхац: «Это свидетельство наших прочных связей и взаимной приверженности. Я приветствую вас и ваши военно-воздушные силы».

В параде приняли участие два израильских истребителя F-16, и два немецких истребителя Euroflihters. Они сопровождали израильский Gulfstrem 6-500, на котором находились командующие ВВС Израиля и Германии.

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