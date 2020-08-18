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Американцы хотят покончить с войнами

, 18:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Американцы хотят покончить с войнами
фото: globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

Американское общество не хочет воевать. Большая часть граждан США мечтает о выводе войск из Ирака и Афганистана.

Прекратить участие в войнах и вернуть войска в Соединенные Штаты хотят три четверти граждан. Они устали от военных конфликтов. Это может стать переломным моментом в нынешних выборах на пост президента США.

«В ноябре этого года избиратели США, столкнувшиеся с неконтролируемой пандемией и экономическим коллапсом, будут выбирать между войной и уменьшением расходов на войну», — объясняет западная пресса нынешний политический расклад.

Осенью в США состоятся президентские выборы. Партию Трампу составляет дуэт Джо Байдена и Камалы Харрис. Трамп обещал сократить военное присутствие Пентагона в мире и даже начал выводить войска из некоторых стран. Харрис является сторонником увеличения военных расходов Вашингтона.

С учетом того, что три четверти американцев хотят прекращения войн, у Трампа есть шанс победить.

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