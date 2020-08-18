«Силовики не должны просить прощения за то, что делают свою работу», милиция Белоруссии отказалась перейти на сторону протестующих

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18 августа 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сотрудники МВД Белоруссии не станут участвовать в протестных акциях. Такое заявление сделала в своем телеграм-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова. По ее словам, силовики не должны просить прощения за то, что они делают свою работу.

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!», - написала она в своем telegram-канале.

Чемоданова сообщила, что оставшиеся верными режиму силовики не станут судить ту часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям.

"Однако большинство оставшихся милиционеров надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству. И если милиция должна «быть с народом», то почему под этим «народом» подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного - безопасности для себя и своих близких? Если вся милиция сегодня снимет погоны, кто будет защищать этих белорусов, пока другая их часть выражает свое мнение на улицах? Мы обращаемся к вам от имени принципиальных и волевых сотрудников, которые хотят и дальше выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации. Мы - не "режим", мы - часть общества! Именно сейчас мы обязаны нести службу на своих местах как никогда", - заключила она.

"Странно они свою работу воспринимают - избивать безоружных!", "Зверства в изоляторе - это не работа на благо народа", " Не верьте, кто сидит по домам не за Лукашенко, они просто боятся выходить на улицы и выражать протест", - комментируют официальное заявление МВД Беларуси в сети.