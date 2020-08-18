Американская компания 20 лет искала нефть там, где её быть не может

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18 августа 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Американская компания Frontera Resources начала геолого-разведывательную деятельность на территории Грузии два десятилетия назад. Специалисты пытались найти на территории страны нефть. Американцы уверяли грузин, что это позволит стране приобрести независимость от поставок сырья из соседних государств.



Грузинские геологи-ветераны отмечали, что нет смысла искать нефть там, где её быть не может. В первые годы работы компании Frontera Resources не возникало никаких проблем. Но оптимизм американских специалистов и ожидания грузин сошли всё-таки на «нет». Постепенно сотрудники начали увольняться, контракты с грузинским правительством подходили к концу. В итоге правительство Грузии обратилось в Гаагу. Требования истца международные судьи удовлетворили, и американская компания оказалась должна грузинской стороне круглую сумму. После этого в Тбилиси посыпались письма и телеграммы из Вашингтона о наличии дружбы между странами, стратегическом партнёрстве и перспективных отношениях.



Власти Грузии, опасаясь негативного влияния со стороны Белого Дома накануне выборов, отказались от давления на американскую компанию. Вердикт Гаагского суда был пересмотрен в Тбилиси и Frontera Resources продолжила проводить геологические изыскания, но в меньших масштабах.



