В Африке найдена вымершая зверушка

Считавшаяся вымершей около полувека назад землеройка была найдена в Джибути. Это на северо-востоке Африки.
Эта зверушка раньше относилась, а теперь снова относится к классу попрыгунчиковых. О ней известно, что она спаривается всю жизнь, может мчаться со скоростью 30 км/час. Кормится землеройка муравьями, засасывая их маленьким хоботком.
«В 2019 году ученые отправились на поиски зверушки в Джибути», — сообщила газета the Guardian: «Местные жители смогли идентифицировать это существо по старым фотографиям. Они признались, что видели землеройку раньше».
Обнаружение слоновой землеройки теперь стало новой загадкой для биологов. Они не могут понять, каким образом эта зверушка смогла переместиться на большое расстояние. Раньше местом их обитания считалось соседнее государство. Теперь ученые надеются найти другие вымершие виды.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.