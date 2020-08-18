В Африке найдена вымершая зверушка

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18 августа 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Крошечная слоновья землеройка на фото globallookpress.com/ C. Hütter

Считавшаяся вымершей около полувека назад землеройка была найдена в Джибути. Это на северо-востоке Африки.

Эта зверушка раньше относилась, а теперь снова относится к классу попрыгунчиковых. О ней известно, что она спаривается всю жизнь, может мчаться со скоростью 30 км/час. Кормится землеройка муравьями, засасывая их маленьким хоботком.

«В 2019 году ученые отправились на поиски зверушки в Джибути», — сообщила газета the Guardian: «Местные жители смогли идентифицировать это существо по старым фотографиям. Они признались, что видели землеройку раньше».

Обнаружение слоновой землеройки теперь стало новой загадкой для биологов. Они не могут понять, каким образом эта зверушка смогла переместиться на большое расстояние. Раньше местом их обитания считалось соседнее государство. Теперь ученые надеются найти другие вымершие виды.