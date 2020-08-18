Как на участке в Минске решали, какой протокол показать людям - реальный или

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В сеть попало видео, как члены комиссии на 44 участке в Минске решали, какой протокол показать людям - реальный или тот, что они "нарисовали" для исполкома. Возражений много, но главный - страх.

"Кто за, чтобы вывесить реальные результаты?", - спрашивают в конце видео. И почти все голосуют "За". И только голос за кадром вещает, что против будет только исполком.