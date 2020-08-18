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Как на участке в Минске решали, какой протокол показать людям - реальный или "нарисованный "для исполкома

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Как на участке в Минске решали, какой протокол показать людям - реальный или
Фото: соцсети

В сеть попало видео, как члены комиссии на 44 участке в Минске решали, какой протокол показать людям - реальный или тот, что они "нарисовали" для исполкома. Возражений много, но главный - страх.

"Кто за, чтобы вывесить реальные результаты?", - спрашивают в конце видео. И почти все голосуют "За". И только голос за кадром вещает, что против будет только исполком.

БИ

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