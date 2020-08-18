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Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tut.by

Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим
Фото: протестующие в Белоруссии, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что в понедельник на протестном митинге около ведомства «представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве».

«Вчера, учитывая, что людьми, которые в сети позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества, было предложено прийти к минздраву и задать вопросы, а также принимая во внимание, что сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения, я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели - диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», - говорится в открытом письме министра.

Караник не знает, как словами описать то, что творилось около Минздрава вечером в понедельник.

Ранее сообщалось, что  Лукашенко освистали на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей, которая прошла в понедельник.

Напомним, что массовые беспорядки продолжаются в республике с 9 августа. 

БА

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