Проамериканские боевики открыли огонь по мирным жителям на востоке Сирии
18 августа 2020, 13:09[ «Аргументы Недели» ]
Боевики группировки «Касад», поддерживаемые американскими войсками, открыли огонь по жителям селения Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели одного человека и ранению еще нескольких жителей. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА».
Жители селения Аль-Зер повздорили с боевиками «Касад», которые доставляли в селение новое военное подкрепление. Боевики открыли огонь по жителям из стрелкового оружия на поражение, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения разной степени тяжести, также загорелся автомобиль.
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