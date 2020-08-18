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Проамериканские боевики открыли огонь по мирным жителям на востоке Сирии

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Проамериканские боевики открыли огонь по мирным жителям на востоке Сирии
Фото: соцсети

Боевики группировки «Касад», поддерживаемые американскими войсками, открыли огонь по жителям селения Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели одного человека и ранению еще нескольких жителей. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА».

Жители селения Аль-Зер повздорили с боевиками «Касад», которые доставляли в селение новое военное подкрепление. Боевики открыли огонь по жителям из стрелкового оружия на поражение, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения разной степени тяжести, также загорелся автомобиль.

ША

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