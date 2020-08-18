В Германии начался судебный процесс над 30 тыс. педофилами

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Кёльна обвиняет бывшего повара в совершении преступных действий сексуального характера против своей трёхмесячной дочери. Мужчина записывал действия на видео и рассылал их различным пользователям.



После того, как правоохранители смогли перехватить обмен материалов, количество подозреваемых достигло 30 тысяч человек. Сотрудники полиции смогли идентифицировать уже более полусотни несовершеннолетних, пострадавших от педофилов.



Для борьбы с сетью преступников в полиции вынуждены были создать особый отдел, в который вошло 350 следователей, специалистов разного плана. Они каждый день фильтруют огромное количество фотографий и видеоматериалов, содержащих фрагменты насилия над детьми.



Пытаясь оправдаться, педофилы указывают, что совершаемые против детей сексуальные действия проводились при согласии ребёнка. Ряд преступников регистрировались в социальных сетях под видом подростков, вступали в доверие к несовершеннолетним пользователям и получали от них видео и фотоматериалы интимного характера.



В федеральном органе по борьбе с сексуальным насилием против детей сообщили о большом количестве нераскрытых преступлений. Подростки боятся афишировать информацию о совершённых против них сексуальных действий.